Rekordtransfer steht bevor! Glasner bekommt wohl neuen Flügelstürmer

Nach Informationen von Sky Sports hat sich Crystal Palace mit Tottenham Hotspur über einen Transfer von Brennan Johnson in Höhe von rund 40 Millionen Euro geeinigt.

Die Verhandlungen sind in den vergangenen 24 Stunden schnell vorangeschritten, allerdings hat der Flügelspieler noch keine finale Entscheidung getroffen. Auch der AFC Bournemouth zeigt Interesse.

Johnson war in 2023 für rund 54,5 Millionen Euro von Nottingham Forest zu den Spurs gewechselt. Seitdem erzielte er bei 107 Einsätzen 27 Tore. Seinen wichtigsten Treffer erzielte der walisische Nationalspieler wohl im beim Final-Sieg in der Europa League gegen Manchester United.

Geht es für den 24-Jährigen nun zum Team von Oliver Glasner? Für die „Eagles“ wäre es der Rekordeinkauf der Vereinsgeschichte.

(Red.)

Bild: Imago