Rekordsieg im leeren Stadion! Feyenoord schlägt Ajax

Feyenoord Rotterdam hat bei der Fortsetzung des niederländischen Fußball-Klassikers gegen Ajax Amsterdam vor leeren Rängen einen Rekordsieg gefeiert. Gleich zu Beginn der 35 noch zu spielenden Minuten traf Santiago Gimenez am Mittwoch zum 4:0 (3:0)-Endstand. Der Mexikaner hatte schon im ersten Teil der Partie am Sonntag zwei Tore erzielt.

Das 4:0 bedeutet den höchsten Sieg Feyenoords in einem Meisterschaftsspiel bei Ajax, die bisherige Bestmarke stand bei einem 4:1 im Jahr 1936. Die Begegnung in Amsterdam war am Sonntag wegen des wiederholten Einsatzes von Pyrotechnik beim Stand von 3:0 abgebrochen worden. ÖFB-Teamspieler Gernot Trauner spielte durch und führte Feyenoord als Kapitän auf den Platz.

Der Termin für die Fortsetzung hatte für Unmut gesorgt, unter anderem musste das ursprünglich für Mittwoch vorgesehene Spiel zwischen Ajax und dem FC Volendam verlegt werden. Volendams Vorsitzender Jan Smit sprach von einer „Wettbewerbsverfälschung“, auch Ajax äußerte Unverständnis.

