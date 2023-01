Rekordsieger, Preisgeld, Technische Daten: Zahlen & Fakten zu den 83. Hahnenkammrennen

Kitzbühel ist bereit für die 83. Hahnenkammrennen. „Bei den Temperaturen, die prognostiziert sind, mache ich mir überhaupt keine Sorgen“, sagt Rennleiter Mario Mittermayer-Weinhandl. Sky hat für euch alles Wissenswerte über die 83. Hahnenkammrennen zusammengefasst:

Programm Herren-Weltcup Kitzbühel:

Der Kitzbühel-Block startet heuer am Dienstag mit dem ersten Training für zwei am Freitag und Samstag geplante Abfahrten über die Streif. Am Sonntag steht der Slalom am Ganslernhang auf dem Programm.

DIENSTAG: 11.30 Uhr: 1. Abfahrtstraining

DONNERSTAG: 11.30 Uhr: 2. Abfahrtstraining

FREITAG: 11.30 Uhr: Kitzbühel-Abfahrt

SAMSTAG: 11:30 Uhr: Hahnenkamm-Abfahrt

SONNTAG: 10:30 Uhr, 13:30 Uhr: Hahnenkamm-Slalom

Technische Strecken-Daten Kitzbühel

ABFAHRT (Freitag und Samstag/je 11.30 Uhr):

Streckenname: Streif

Start: 1.665 m

Ziel: 805 m

Höhendifferenz: 860 m

Streckenlänge: 3.312 m

Durchschnittliche Neigung: 27 Prozent

Maximale Neigung: 85 Prozent

Minimale Neigung: 2 Prozent

SLALOM (Sonntag/10.30 und 13.30 Uhr):

Streckenname: Ganslern

Start: 1.004 m

Ziel: 811 m

Höhendifferenz: 193 m

Streckenlänge: 590 m

Durchschnittliche Neigung: 35 Prozent

Maximale Neigung: 70 Prozent

Minimale Neigung: 20 Prozent

Die Kitzbühel-Rekordsieger – nur Weltcup (seit 1967):

ABFAHRT:

5 – Didier Cuche (SUI) – 1998, 2008, 2010, 2011, 2012

4 – Franz Klammer (AUT) – 1975, 1976, 1977, 1984

3 – Beat Feuz (SUI) – 2021, 2021, 2022 * / Dominik Paris (ITA) – 2013, 2017, 2019 * / Karl Schranz (AUT) – 1969, 1972, 1972 / Pirmin Zurbriggen (SUI) – 1985, 1987, 1985 / Franz Heinzer (SUI) – 1991, 1992, 1992 / Luc Alphand (FRA) – 1995, 1995, 1997

2 – Stephan Eberharter (AUT) – 2002, 2004 / Fritz Strobl (AUT) – 1997, 2000 / Peter Wirnsberger (AUT) – 1986, 1986 / Josef Walcher (AUT) – 1978, 1978 / Lasse Kjus (NOR) – 1999, 2004 / Steve Podborski (CAN) – 1981, 1982 / Sepp Ferstl (GER) – 1978, 1979 / Roland Collombin (SUI) – 1973, 1974

SLALOM:

5 – Ingemar Stenmark (SWE) – 1976, 1977, 1981, 1982, 1983

3 – Jean-Noel Augert (FRA) – 1971, 1972, 1973 ** / Marc Girardelli (LUX) – 1984, 1985, 1991

2 – Marcel Hirscher (AUT) – 2013, 2017 / Thomas Stangassinger (AUT) – 1994, 1998 / Thomas Sykora (AUT) – 1996, 1998 / Kalle Palander (FIN) – 2003, 2004 / Alberto Tomba (ITA) – 1992, 1995 / Patrick Russel (FRA) – 1969, 1970 / Jens Byggmark (SWE) – 2007, 2007 / Jean-Baptiste Grange (FRA) – 2008, 2011 / Felix Neureuther (GER) – 2010, 2014 / Henrik Kristoffersen (NOR) – 2016, 2018 *

** gewann 1971 einen zusätzlichen Slalom in Kitzbühel, in dem es aber nur um FIS-Punkte ging

* noch aktiv

Ergebnisse 2022:

Abfahrt (21. Jänner): 1. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) – 2. Johan Clarey (FRA) – 3. Blaise Giezendanner (FRA) – 4. Matthias Mayer (AUT) – 5. Marco Odermatt (SUI). Weiter: 10. Daniel Hemetsberger – 13. Vincent Kriechmayr – 16. Otmar Striedinger (alle AUT)

Slalom (22. Jänner): 1. David Ryding (GBR) – 2. Lucas Braathen (NOR) – 3. Henrik Kristoffersen (NOR) – 4. Michael Matt – 5. Johannes Strolz. Weiter: 12. Marco Schwarz – 16. Dominik Raschner (alle AUT)

Abfahrt (23. Jänner): 1. Beat Feuz (SUI) – 2. Marco Odermatt (SUI) – 3. Daniel Hemetsberger (AUT) – 4. Matthias Mayer (AUT) – 5. Johan Clarey (FRA). Weiter: 10. Daniel Danklmaier – 13. Vincent Kriechmayr – 14. Max Franz (alle AUT)

1.000.000 Euro Preisgeld bei Hahnenkammrennen 2023

Das Preisgeld für die 83. Hahnenkammrennen der alpinen Ski-Männer von Freitag bis Sonntag in Kitzbühel beträgt wie im Vorjahr eine Million Euro. Diese Rekordsumme teilt sich auf die zwei Abfahrten „Kitzbühel“ am Freitag und „Hahnenkamm“ am Samstag sowie den Slalom am Sonntag auf. Für den Sieger gibt es jeweils 100.000 Euro, für den Zweiten 50.000 und für den Dritten 25.000. Preisgeld wird in den Abfahrten bis Platz 45 ausbezahlt, im Slalom für die Top 30.

Abfahrten Freitag und Samstag / Slalom

1. Platz 100.000

2. Platz 50.000

3. Platz 25.000

4. Platz 21.000

5. Platz 17.000

6. Platz 14.000

7. Platz 12.000

8. Platz 11.000

9. Platz 10.000

10. Platz 9.000

Aufteilung für alle Rennen gleich bis Platz 21

22. Platz 1.950 / 1.800

30. Platz 1.550 / 1.100

31. Platz 1.150

… 45. Platz 1.000

je 340.000 / 320.000 Euro

Gesamt: 1.000.000 Euro

Streckenrekorde Hahnenkamm-Abfahrt auf der Streif

1997: Fritz Strobl (AUT) – 1:51,58

1996: Günther Mader (AUT) – 1:54,29

1992: Franz Heinzer (SUI) – 1:56,04

Allegemeine Kenndaten zu den Hahnenkamm-Rennen

Veranstalter: Kitzbüheler Ski Club (K.S.C.)

Skiverein seit 1902

über 9.000 Mitglieder

Das Hauptziel des Kitzbüheler Ski Club (K.S.C.) ist die Förderung des Nachwuchssportes in den Referaten Ski Alpin, Sprunglauf, Langlauf, Biathlon, Nordische Kombination, Freestyle, Freeride, Skibergsteigen SkiCross und Snowboard (ca. 150 Kinder und Schüler in den Altersklassen 7 – 18 Jahre) werden von ca. 20 Trainern betreut

Bisher 56 Olympia- und WM-Medaillen im alpinen und nordischen Skisport

Veranstalter der Internationalen Hahnenkamm-Rennen

Durchführung von 20 bis 25 Wettkämpfen pro Wintersaison in allen Referaten

Veröffentlichung einer Clubzeitschrift 2 x pro Jahr

Wirtschaft

Das geplante Veranstaltungsbudget beträgt ca. 8,5 Millionen Euro.

20 % Aufwand für die Piste

30 % für Stadion

15 % für Büros

35 % für Diverses

Der Umsatz des Großraumes Kitzbühel während eines Hahnenkamm-Wochenendes wird auf € 47 Mio. berechnet; Rest-Österreich nicht eingerechnet!

Äquivalent werden durch die HKR über 600 Vollzeitarbeitsstellen alleine in der Region Kitzbühel geschaffen.

Die HKR Einnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

35 – 40 % TV

35 – 40 % Sponsoren

20 – 25 % Zuschauer

1 – 5 % Diverse Einnahmen

An den Renntagen sind mehr als 1.500 Personen rund um den Hahnenkamm direkt und indirekt für die Veranstaltung im Einsatz. Das engere Organisationskomitee besteht aus rund 240 Personen, davon zuständig in folgenden Arbeitsbereichen: Piste, Stadion, Infrastruktur, Büro, Divers

Tickets 2023

Tickets sind ausschließlich im Vorverkauf erhältlich, es gibt keinen Verkauf vor Ort. Tickets für den allgemeinen Stehbereich sind über den Onlineshop erhältlich. Alle Tribünen-, Zonen- und Gruppentickets gibt es ausschließlich über das Kartenbüro unter ticket@hahnenkamm.com. An den Trainingstagen ist der Eintritt frei.

