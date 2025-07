Rekordsumme für Tah-Ersatz: Leverkusen holt Quansah von Liverpool

Bayer 04 Leverkusen hat einen Nachfolger für den zum FC Bayern abgewanderten Jonathan Tah gefunden. Der Vizemeister verpflichtet Jarell Quansah vom FC Liverpool und macht den frischgebackenen U21-Europameister gleichzeitig zum klubinternen Rekordeinkauf.

Der Innenverteidiger wird mit 30 Millionen Euro Ablöse plus fünf Millionen Euro Boni zum Rekord-Verteidiger der Vereinsgeschichte und löst damit Odilon Kossounou ab, den Bayer 2021 für 23 Millionen Euro von Club Brügge verpflichtet hatte. Allerdings haben die Reds im Vertrag eine Rückkaufklausel in Höhe von 60 Millionen Euro verankert, die sich durch Boni noch erhöhen kann.

„Wir freuen uns sehr, mit Jarell Quansah einen der vielversprechendsten englischen Innenverteidiger verpflichten zu können. Er ist schnell, beweglich, ein guter Fußballer“, erklärt Bayer 04-Geschäftsführer Sport Simon Rolfes. „In der von absoluten Weltklassespielern geprägten Liverpooler Defensive hat er schon beeindruckende Akzente gesetzt. Mit Jarell erhält unsere Abwehr ausgeprägte Dynamik, Tempo und Zweikampfhärte und einen weiteren, sehr wichtigen Baustein für die Werkself der Zukunft“, so Rolfes.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Quansah wird bei Bayer die Nummer 4 tragen

Quansah hat in Leverkusen einen Vertrag bis 2030 unterschrieben und wird zukünftig mit der Rückennummer 4 auflaufen, die durch den Abgang von Jonathan Tah freigeworden ist.

„Ich konnte mir einen guten Eindruck von der Mannschaft und vom Klub machen, als wir in der Vorsaison mit dem LFC in der Champions League auf Leverkusen trafen. Ein super Team – die ersten 60 Minuten haben sie gespielt wie kaum eine andere Mannschaft an der Anfield Road“, unterstreicht der 22-Jährige. „In den Gesprächen hat man mir schließlich genau erklärt, welche ambitionierten Ziele man hier hat. Es ist eine tolle Aufgabe und Herausforderung für mich, ein Teil des aktuellen Leverkusener Aufbruchs zu werden“, so Quansah.

Für den FC Liverpool hat Quansah in der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend 25 Spiele absolviert. Ein Tor oder eine Vorlage gelang ihm dabei nicht.

(skysport.de) / Foto: IMAGO