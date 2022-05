Rekordtrainer Ancelotti: „Ich kann es nicht glauben“

Für Real Madrid-Trainer Carlo Ancelotti ist der 14. Titel in der Königsklasse ein besonderes Ereignis. Der Italiener ist nun der erste Trainer, der die Champions League vier Mal gewinnen konnte.

„Ich kann es einfach nicht glauben. Es war ein schwieriges Spiel, wir haben in der ersten Hälfte sehr gelitten, aber am Ende, wenn man auf all die Spiele in dieser Saison schaut, glaube ich, dass wir es uns verdient haben, den Bewerb zu gewinnen. Es ist ein fantastischer Club und ein Team mit einer enorm großen Qualität und starkem mentalen Charakter“, sagt Ancelotti nach dem Spiel.

Bild: Imago