Rekordtransfer! Bundesliga-Aufsteiger verpflichtet Dortmund-Talent

Der SV Elversberg hat Nachwuchsspieler Cole Campbell von Borussia Dortmund verpflichtet. Der Offensivspieler unterschrieb beim deutschen Bundesliga-Aufsteiger einen Vierjahresvertrag bis Sommer 2030. Das gaben beide Klubs am Donnerstag bekannt.

Nach zwei Jahren ohne den großen Durchbruch in Dortmund wechselte der US-Juniorennationalspieler vergangene Saison auf Leihbasis zur TSG Hoffenheim. Dort musste er kurz nach seinem Wechsel eine Verletzungspause einlegen und kam nur auf fünf Einsätze. In Elversberg will der 20-Jährige im dritten Anlauf nun endgültig in der Deutschen Bundesliga ankommen.

Elversberg-Sportdirektor Christian Weber freut sich auf einen „hochtalentierten Spieler“, der den Saarländern mit seinem „außergewöhnlichen Tempo und seinen Fähigkeiten im Eins-gegen-Eins“ in der ersten Bundesliga-Saison weiterhelfen soll. Elversberg soll zudem unmittelbar vor der Verpflichtung von Elias Egouli stehen. Der Innenverteidiger war bei Fortuna Düsseldorf gemeinsam mit Weber aus der 2. Deutschen Bundesliga abgestiegen.