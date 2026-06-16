Rekordtransfer perfekt! Van Wyk wechselt nach Südafrika

Nun ist der Rekordtransfer offiziell: Antonio Van Wyk verlässt die SV Ried und kehrt in seine Heimat Südafrika zurück. Der 24-Jährige schließt sich Vizemeister Mamelodi Sundowns an.

Mit einer kolportierten Ablösesumme von etwas mehr als einer Million Euro avanciert der Stürmer zum teuersten Verkauf der Vereinsgeschichte.

Van Wyk war im September 2024 zur SV Ried gewechselt, konnte sich beim damaligen Zweitligisten zunächst jedoch nicht nachhaltig durchsetzen. Nach dem Aufstieg in die Bundesliga gelang dem Offensivspieler schließlich der Durchbruch: In der abgelaufenen Saison verbuchte er in 29 Ligaeinsätzen drei Tore und vier Assists und spielte sich damit ins Blickfeld seines neuen Klubs.

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(red.) / Foto: GEPA