Rekordtransfer: Sturm verpflichtet Biereth fix

Der österreichische Fußballmeister Sturm Graz verpflichtet Mika Biereth fest. Der 21-jährige Däne wechselt nach seiner halbjährigen Leihe vom FC Arsenal fix zu den Grazern.

Biereth unterzeichnet bei Sturm einen Vertrag bis 2028. Für den österreichischen Meister ist es der teuerste Transfer der Klubgeschichte. Etwa vier Millionen Pfund (umgerechnet 4,7 Millionen Euro) zahlen die Steirer laut dem Transferexperten Fabrizio Romano an den englischen Vizemeister. Der Deal soll eine Weiterverkaufsklausel, durch die Arsenal von zukünftigen Verkäufen des dänischen U21-Nationalspielers profitieren wird, beinhalten. Der Offensivspieler stand während seiner Leihe 22 Mal für den SK Sturm am Feld und erzielte dabei neun Tore und bereitete vier weitere vor.

„Mika ist ein absoluter Profilstürmer für unser System, mit Wucht, Tiefgang und enormer Torgefahr. Wir haben nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass wir Mika nach seinen hervorragenden Leistungen im Frühjahr weiter in Graz sehen wollten. Daher sind wir extrem froh, dass wir dieses Unterfangen nun umsetzen konnten. Dafür war neben den sehr guten Gesprächen mit Arsenal vor allem Mikas ganz klares Bekenntnis zum SK Sturm entscheidend. Wir sind extrem froh, dass er seine Aufgabe beim SK Sturm noch nicht als beendet sieht und darüber, ihn weiterhin im Sturmdress zu sehen“, sagt Sturm-Geschäftsführer Sport Andreas Schicker.

Bildergalerie: Die Teuersten Neuzugänge des SK Sturm

Biereth: „Richtig glücklich, wieder in Graz zu sein“

Geschäftsführer Wirtschaft Thomas Tebbich sagt zum Wechsel: „Wir sind enorm glücklich, dass Mika nach harten, aber fairen und wertschätzenden Verhandlungen nun ein Spieler des SK Sturm ist. Es ist natürlich klar, dass wir für diesen Transfer wirtschaftlich einen großen Schritt gehen mussten, sind aber absolut von Mika und seinem Potenzial überzeugt und so auch sicher, dass uns dieser Transfer noch viel Freude bereiten wird.“

Mika Biereth selbst meint zu seinem Wechsel nach Graz: „Ich denke jeder hat gesehen, wie wohl ich mich während meiner Leihe hier im Klub und in der Mannschaft gefühlt habe. Dazu kam der großartige sportliche Erfolg mit dem Double und der Qualifikation für die Champions League, auf die ich mich extrem freue. Ich möchte mich bei Andreas Schicker bedanken, dass er sich so um mich bemüht hat und freue mich extrem darauf, dieses Vertrauen hoffentlich zurückzuzahlen und gemeinsam mit der Mannschaft unserer Ziele zu erreichen. Auf gehts Schwoaze, ich bin richtig glücklich, wieder in Graz zu sein.“

Sturms bisheriger Rekord-Zugang war über zwei Jahrzehnte lang Charles Amoah, der 2001 in der Kartnig-Ära für knapp vier Millionen von St. Gallen nach Graz gewechselt war. Den Bundesliga-Rekord für Neuzugänge hält Red Bull Salzburg. Der Vizemeister ließ sich im Sommer 2022 den französischen Mittelfeldspieler Lucas Gourna-Douath 13 Millionen Euro Ablöse kosten.

(SK Sturm Graz/APA) / Bild: GEPA