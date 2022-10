Rekordvertrag enthüllt: So viel soll Mbappe verdienen

via

PSG-Star Kylian Mbappe, der sich im Sommer gegen einen Wechsel zu Real Madrid entschieden hat, kassiert bei Paris Saint-Germain ordentlich ab.

Wie „Le Parisien“ berichtet, verdient der 23-Jährige rund 630 Millionen Euro brutto auf drei Jahre aufgeteilt. PSG soll ihm im ersten Jahr ein Bruttogehalt von 200 Millionen Euro, dann 210 und schließlich 220 Millionen im letzten Jahr. Wenn man diesen Berichten Glauben schenken darf, ist das der höchstdotierte Kontrakt, den ein Sportler jemals erhalten hat.

Im Vertrag soll außerdem auch eine Wechsel-Klausel verankert sein, die ihm ab 2024 erlaubt, den Klub zu verlassen. In der aktuellen Saison erzielte der Stürmer in 15 Pflichtspielen 14 Treffer und zwei Vorlagen. Beim 3:0-Erfolg bei Ajaccio am Freitag glänzte er mit einem Doppelpack.

PSG kann am Dienstag in der UEFA Champions League den Einzug ins Achtelfinale fixieren. Aktuell führen die Pariser mit acht Punkten die Tabelle vor Benfica an. Nun geht es gegen den Tabellenletzten Maccabi Haifa (21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 6 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass).

