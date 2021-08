via

via Sky Sport Austria

Der FC Brentford bleibt auch im dritten Spiel seines Premier-League-Comebacks ungeschlagen.

Der Aufsteiger ging früh in Führung gegen Aston Villa durch ein Tor von Ivan Toney (7.), doch lange hielt der Vorsprung nicht, da Emiliano Buendia in der 13. Minute ausglich. Am Ende wurden die Punkte immerhin geteilt.

Beitragsbild: Imago.