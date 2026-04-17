Remis beim GAK: Ried vorerst Erster der Qualigruppe

Die SV Ried hat zumindest für einen Tag die Führung in der Qualifikationsgruppe der ADMIRAL Bundesliga übernommen.

Die Innviertler schafften am Freitag mit einem 1:1 (0:0) beim GAK ein hochverdientes Remis und liegen einen Punkt vor Altach und zwei Zähler vor den Grazern. Nach der Führung der Heimischen durch Ramiz Harakate (47.) glich Nikki Havenaar in der 69. Minute aus. Am Dienstag stehen sich die zwei Mannschaften wieder gegenüber, diesmal in Ried.

Von der jüngsten Heimstärke des GAK, in Liebenau zuletzt dreimal siegreich, war in der ersten Halbzeit wenig zu sehen. Ried war die dominierende Elf und spielte sich eine Vielzahl guter Möglichkeiten heraus. In der 20. Minute wurde es für die Grazer gleich zweimal richtig brenzlig. Zunächst landete ein Schuss von Antonio van Wyk an der Stange, nach der folgenden Ecke kam Kingstone Mutandwa zum Kopfball, Torhüter Franz Stolz wehrte reaktionsschnell ab.

Ried spielerisch überlegen

Personell unverändert, aber spielerisch verbessert kam der GAK aus der Kabine und jubelte bald über die Führung. Nach einem missglückten Klärungsversuch von Michael Sollbauer fiel der Ball vor die Füße von Harakate, der zum elften Mal in dieser Saison traf. Die Rieder übernahmen aber zusehends wieder das Kommando und blieben brandgefährlich. Jonas Mayer (54.) und Mutandwa (61.) vergaben Riesenchancen, auf ihre Stärke bei Standards konnte sich die Mannschaft von Maximilian Senft aber einmal mehr verlassen. Nach einem Freistoß von Philipp Pomer köpfelte Havenaar zum Ausgleich ein (69.). Zum ersten Sieg gegen den GAK seit 19 Jahren reichte es aber nicht mehr, beinahe wäre es sogar noch eine Niederlage geworden. In der 91. Minute fehlte dem GAK bei einem Satin-Schuss aus der eigenen Hälfte auf das leere Tor nur wenig auf das Siegestor.

Vor dem Anstoß wurde mit einer Trauerminute dem am Vortag bei einem Verkehrsunfall verstorbenen Ex-Torhüter Alexander Manninger gedacht, der vom GAK 1997 zu Arsenal gewechselt war und in London eine erfolgreiche internationale Karriere gestartet hatte.

Alle Tore:

Tor – 1:0 Ramiz Harakaté (47.)

Tor – 1:1 Nikki Havenaar (69.)

(APA)

Beitragsbild: GEPA