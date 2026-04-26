Remis gegen Austria: Sturm muss Tabellenführung abgeben

Sturm Graz hat die Tabellenführung mit einem 1:1 (0:0) gegen Austria Wien an den LASK verloren.

Der Titelverteidiger liegt drei Runden vor Schluss der ADMIRAL Bundesliga punktgleich mit den Linzern, die durch die Punkteteilung vorgereiht werden. Paul Koller verhinderte spät die erste Heimniederlage unter Trainer Fabio Ingolitsch (85.) für Sturm. Tin Plavotic hatte die nun auf Rang fünf liegende Austria (54.) in Führung geköpfelt.

Die zur 25. Runde noch vier Punkte vorangelegenen Steirer rutschten nach dem vierten Remis in Folge von der Spitze und können den Titel aus eigener Kraft nicht mehr verteidigen. In der kommenden Woche steht der Gang nach Salzburg an. Die Austria, die zum fünften Mal in Serie in Graz ungeschlagen blieb, empfängt den einen Punkt dahinter liegenden TSV Hartberg.

Der LASK hatte Sturm zuvor mit einem 5:1 in Hartberg unter Druck gesetzt. Der Trainer der Grazer, Fabio Ingolitsch, entschied sich für eine nominell offensivere Variante als zuletzt – mit einem tiefer spielenden Otar Kiteishvili. „Offensiver kann man sich nicht mehr ausrichten“, sagte Ingolitsch. Die Austria war als vier Spiele sieglose Mannschaft und ohne Schlüsselspieler Abu Barry (Adduktoren) nach Graz gereist. Johannes Eggestein kam nach seinem Muskelfaserriss im Laufe der zweiten Hälfte ins Spiel.

Sturm im Offensivspiel nicht zwingend genug

Nach frühen Gegentoren lag der Fokus der Austria darauf, die Räume vor dem eigenen Strafraum dicht zu machen und dann schnell umzuschalten. Sturm suchte den Zug nach vorne, offenbarte im Ballbesitz aber grobe Mängel. Die Konsequenz: Nach 20 Minuten war ein lässiger Rückpass von Emanuel Aiwu der größte Aufreger (9.). Sturm-Goalie Daniil Chudjakow war gerade noch vor Kelvin Boateng am Ball.

In der 25. Minute zog Sturms Jacob Peter Hödl im Rückraum ab, Samuel Sahin-Radlinger packte beim zentral aufs Tor zischenden Schuss erstmals zu. Danach bot sich die große Chance auf die Austria-Führung. Aiwu stolperte in der Rückwärtsbewegung, Boateng scheiterte im Eins-gegen-Eins an Chudjakow (33.). Sturm hatte weiter etwas mehr vom Spiel, konnte aber keinen Druck aufbauen. Der wohl auf gleicher Höhe startende Kiteishvili wurde in einer Offensivszene mit Seltenheitswert von Tin Plavotic entscheidend gestört (39.).

Plavotic legt vor, Koller mit dem Ausgleich

Beide Mannschaften kamen unverändert aus der Kabine. Eine Standardsituation brachte die Gäste auf Kurs. Plavotic köpfelte mit der Lufthoheit eines 1,97-m-Mannes ohne Grazer Gegenwehr ein. Sturm suchte die Antwort, Malone scheiterte aus spitzem Winkel an Sahin-Radlinger, hätte dabei aber auch querlegen können (61.). Wenige Minuten später probierte es Seedy Jatta ebenfalls mit dem Kopf durch die Wand (65.). An der Seitenlinie zögerte Ingolitsch mit einem neuen Impuls bis zur 67. Minute. Für Jatta und Malone kamen Axel Kayombo und Ryan Fosso.

Die Austria verpasste die Vorentscheidung. Aleksandar Dragovic übernahm eine Freistoßflanke volley und traf die Stange (70.). Sturm erhöhte ohne zündende Ideen im Finish noch einmal den Druck. Zunächst schlug Kayombo in bester Position ein Luftloch und ein offensichtlich überraschter Kiteishvili traf den Ball nicht richtig. Kurz darauf köpfelte Verteidiger Koller nach einem verlängerten Freistoß von Jusuf Gazibegovic ein (85.).

Alle Tore:

Tor – 0:1 Tin Plavotić (54.)

Tor – 1:1 Paul Koller (85.)

(APA/Red.)

Bild: GEPA