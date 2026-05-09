Remis gegen Chelsea: Liverpool bleibt auf CL-Kurs

Der englische Fußball-Rekordmeister FC Liverpool hat den erhofften großen Schritt in Richtung Champions League verpasst. Das Team von Trainer Arne Slot kam gegen den FC Chelsea nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus.

Für die Qualifikation zur Königsklasse fehlen den Reds damit noch drei Punkte aus den letzten beiden Ligaspielen bei Aston Villa und gegen den FC Brentford. Die Blues erlebten nach zuletzt sechs Liganiederlagen in Folge zumindest wieder einen Punktgewinn.

Der FC Liverpool erwischte einen herausragenden Start in die Partie und ging durch einen Schlenzer von Ryan Gravenberch (6.) in Führung. Innenverteidiger Virgil van Dijk ließ die Riesenchance auf den frühen Doppelschlag aus (11.). In der Folge wurde Chelsea aktiver und glich durch einen Freistoßtreffer von Enzo Fernández (35.) aus.

Nach der Pause erarbeiteten sich beide Teams Chancen auf den Siegtreffer. Doch sowohl der Treffer von Chelseas Cole Palmer als auch das Tor von Liverpools Curtis Jones wurden wegen Abseits der Vorbereiter aberkannt. Der Ex-Salzburger Dominik Szoboszlai traf mit seinem Distanzschuss nur den Pfosten (70.), van Dijk mit seinem Kopfball nach einer Ecke die Latte (79.).

Für Chelsea, das sich über die Liga nicht mehr für den europäischen Wettbewerb qualifizieren kann, gibt noch Hoffnung auf ein Happy End der Saison. Am kommenden Samstag findet im Londoner Wembley-Stadion das FA-Cup-Finale statt. Das Team von Interimscoach Calum McFarlane trifft dort auf Manchester City und wäre bei einem Sieg für die Europa League qualifiziert.

(SID) / Foto: IMAGO