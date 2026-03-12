Remis gegen Larnaka: Hinspiel-Enttäuschung für Glasner und Palace
Trainer Oliver Glasner hat mit Crystal Palace im Achtelfinal-Hinspiel der Conference League nur ein Heim-0:0 gegen AEK Larnaca erreicht.
In Südlondon wiederholte sich dabei die Geschichte. Crystal Palace war Larnaca bereits in der Ligaphase 0:1 unterlegen und torlos geblieben. Wieder fanden die „Eagles“ gegen den Außenseiter mit der besten Defensive der Ligaphase (ein Gegentor) keine Lücke. Auch die Einwechslung des wochenlang verletzt gewesenen Torjägers Jean-Philippe Mateta änderte daran nichts. Die Miene von Glasner zum Schlusspfiff passte am Ende zu den nass-windigen Verhältnissen. Das Rückspiel wird für den Premier-League-Club zu einer komplizierten Angelegenheit.
Trotz Nullnummer: Glasner mit Palace-Auftritt gegen Larnaka „zufrieden“
Mainz 05 kam mit Stefan Posch und Phillipp Mwene in der Startelf nicht über ein 0:0 beim tschechischen Ligafünften Sigma Olmütz hinaus.
Aktuelle UEFA Conference League Videos
Trotz Nullnummer: Glasner mit Palace-Auftritt gegen Larnaka „zufrieden“
HIGHLIGHTS | SK Sigma Olomouc – 1. FSV Mainz 05 | Achtelfinal-Hinspiel
HIGHLIGHTS | Crystal Palace – AEK Larnaka | Achtelfinal-Hinspiel
HIGHLIGHTS | NK Celje – AEK Athen | Achtelfinal-Hinspiel
HIGHLIGHTS | ACF Fiorentina – Rakow | Achtelfinal-Hinspiel
HIGHLIGHTS | Samsunspor – Rayo Vallecano | Achtelfinal-Hinspiel
HIGHLIGHTS | Lech Posen – Shakhtar Donetsk | Achtelfinal-Hinspiel
HIGHLIGHTS | AZ Alkmaar – Sparta Prag | Achtelfinal-Hinspiel
HIGHLIGHTS | HNK Rijeka – Strasbourg | Achtelfinal-Hinspiel
Zidane-Trick und wuchtiger Abschluss! Alemao verzückt mit starker Einzelaktion
(APA)/Bild: Imago