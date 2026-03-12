Remis gegen Larnaka: Hinspiel-Enttäuschung für Glasner und Palace

Trainer Oliver Glasner hat mit Crystal Palace im Achtelfinal-Hinspiel der Conference League nur ein Heim-0:0 gegen AEK Larnaca erreicht.

In Südlondon wiederholte sich dabei die Geschichte. Crystal Palace war Larnaca bereits in der Ligaphase 0:1 unterlegen und torlos geblieben. Wieder fanden die „Eagles“ gegen den Außenseiter mit der besten Defensive der Ligaphase (ein Gegentor) keine Lücke. Auch die Einwechslung des wochenlang verletzt gewesenen Torjägers Jean-Philippe Mateta änderte daran nichts. Die Miene von Glasner zum Schlusspfiff passte am Ende zu den nass-windigen Verhältnissen. Das Rückspiel wird für den Premier-League-Club zu einer komplizierten Angelegenheit.

Trotz Nullnummer: Glasner mit Palace-Auftritt gegen Larnaka „zufrieden“

Mainz 05 kam mit Stefan Posch und Phillipp Mwene in der Startelf nicht über ein 0:0 beim tschechischen Ligafünften Sigma Olmütz hinaus.

