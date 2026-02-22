Remis gegen Wels: Amstetten verpasst Tabellenspitze

Der SKU Amstetten hat am Sonntag den Sprung an die Tabellenspitze der ADMIRAL 2. Liga verpasst. Die Mostviertler kamen im Heimspiel gegen Hertha Wels nicht über ein 1:1 hinaus. Nach einem Platzverweis für Keeper Tiago Estevao wegen Handspiels außerhalb des Strafraums (41.) gerieten die Amstettener kurz nach dem Seitenwechsel durch ein Tor des Welsers Albin Gashi in Rückstand (53.). Goalgetter David Peham sicherte aber via Elfmetertreffer (66.) einen Punkt.

Auch Wels beendete die Partie nach dem Ausschluss von Pascal Müller in der Schlussphase (86.) nur zu zehnt. Amstetten liegt zwei Zähler hinter Tabellenführer Austria Lustenau auf Rang zwei, Wels ist 13. Allerdings sind nach den wetterbedingten Verschiebungen noch vier Partien der 18. Runde offen.

(APA) / Bild: GEPA