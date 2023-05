Remis im Abstiegs-Krimi zwischen Leicester und Everton

via

via Sky Sport Austria

Im Abstiegskampf-Duell am 34. Spieltag der Premier League hat es keinen Sieger gegeben. Leicester City und der FC Everton trennen sich mit einem 2:2. Das Ergebnis hilft wohl keinem der beiden Teams. Everton verbleibt vorerst auf Rang 19, während Leicester vorerst auf Platz 16 vorrückt – aber punktegleich mit Nottingham Forrest auf Platz 18.

Dominic Calvert-Lewin brachte Everton per Elfmeter in Führung (15.), Caglar Soyuncu (22.) und Jamie Vardy (33.) drehten die Partie für Leicester noch vor der Halbzeit. James Maddison vergab kurz vor dem Pausenpfiff einen Elfmeter und damit eine Vorentscheidung vor dem Pausenpfiff. In Hälfte zwei glich Alex Iwobi zum Endstand aus (54.).

Bild: Imago