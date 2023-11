Remis im Derby d’Italia: Inter bleibt Tabellenführer

Inter Mailand lacht in der italienischen Fußball-Meisterschaft weiter von der Tabellenspitze.

Der Arbeitgeber von ÖFB-Teamstürmer Marko Arnautovic trennte sich am Sonntag im „Derby d’Italia“ in Turin von Juventus mit 1:1 und hielt den ersten Verfolger nach der 13. Runde zwei Punkte auf Distanz. Für beide Teams endeten Siegesserien. Juve hatte zuletzt in der Serie A fünfmal gewonnen, Inter viermal. Arnautovic wurde in der hitzigen Partie erst in der 89. Minute eingetauscht.

Dusan Vlahovic (27.) brachte die Gastgeber nach idealer Hereingabe von Federico Chiesa in Front. Sechs Minuten später glich Lautaro Martinez für Salzburgs Champions-League-Gruppengegner nach Vorarbeit von Marcus Thuram aus. Mit Fortdauer der zweiten Hälfte stand mehr Kampf als spielerischer Glanz im Vordergrund, die Punkteteilung war da die logische Konsequenz. Ein Treffer lag auf beiden Seiten nicht mehr wirklich in der Luft.

(APA) / Bild: Imago