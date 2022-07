Remis im ersten Duell der möglichen WAC-Gegner

Das Duell der möglichen Gegner des WAC in der 3. Qualifikationsrunde zur Fußball-Conference-League ist nach dem Zweitrunden-Hinspiel offen.

Der maltesische Club Gzira und Radnicki Nis trennten sich am Donnerstag in Ta’Qali mit 2:2 (0:1). Nikola Stulic brachte die Serben in Führung (28.), nach einem Doppelpack des Brasilianers Maxuell Samurai (56., 61./Elfmeter) bewahrte Maka Gakou (92.) die Gäste vor einer Niederlage. Das Rückspiel findet am nächsten Donnerstag in Nis statt.

In der 3. Quali-Runde hat der WAC am 4. August Heimvorteil, das Rückspiel ist am 11. August.

(APA)/Bild: GEPA