Remis im Hinspiel: Inter darf auf Coppa-Finale hoffen

Inter Mailand hat sich auf dem Weg zum erhofften zehnten Pokalsieg eine ordentliche Ausgangsposition erarbeitet.

Der souveräne Tabellenführer der Serie A holte im Halbfinal-Hinspiel der Coppa Italia bei Ligarivale Como 1907 ein 0:0.

Matteo Darmian hatte die große Chance zum Auswärtssieg, traf aber nur den Pfosten (46.). Das Rückspiel findet am 22. April statt, das Finale in Rom steigt am 13. Mai.

Im zweiten Halbfinale stehen sich Lazio Rom und Bayern Münchens Champions-League-Gegner Atalanta Bergamo gegenüber. Das Hinspiel wird am Mittwoch (21.00 Uhr) ausgetragen.

