Remis im Rückspiel reicht: AS Roma löst Viertelfinal-Ticket

Salzburg-Bezwinger AS Roma nimmt die nächste Hürde in der Europa League. Die Italiener setzen sich im Achtelfinale gegen Real Sociedad durch.

Die AS Roma verteidigte in San Sebastian in einem kampfbetonten Spiel den Zwei-Tore-Vorsprung erfolgreich. Die Elf von Jose Mourinho machte gegen die Spanier hinten dicht und setzte vorne Nadelstiche. In der zweiten Halbzeit hämmerte Real Sociedads Mikel Oyarzabal den Ball an die Lattenunterkante und ließ damit die Chance auf eine spannende Schlussphase liegen.

