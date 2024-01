Remis in Basel: FC Bayern mit durchwachsener Generalprobe

Bayern München hat im ersten Test des neuen Jahres einen Erfolg verpasst. Vor dem Pflichtspielstart am kommenden Wochenende kam die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel in ihrer Generalprobe beim FC Basel nur zu einem 1:1 (0:0). Juan Gauto (59.) hatte Basel in Führung gebracht, der erst 18 Jahre alte Noel Aseko (70.) glich für Bayern aus.

Tuchel setzte gegen die Schweizer zunächst auf seine derzeit beste Elf – und musste doch improvisieren. Wegen der anhaltenden Personalknappheit in der Abwehr rückte Joshua Kimmich auf die Rechtsverteidiger-Position, Youngster Aleksandar Pavlovic und Raphael Guerreiro bildeten wie zuletzt die Doppel-Sechs.

Die beiden zeigten auch gegen Basel eine insgesamt solide Leistung, dennoch wird Tuchel weiter auf schnelle Verstärkung hoffen. Eric Dier von Tottenham Hotspur soll ein heißer Kandidat sein, der Engländer könnte sowohl in der Innenverteidigung als auch im defensiven Mittelfeld auflaufen.

Spielerisch hatten die Münchner am Samstag gegen tief stehende und gleichzeitig aggressive Gastgeber durchaus Probleme, Lücken zu finden. Tuchel wechselte im Laufe des Spiels nahezu die komplette Mannschaft aus, nur Kimmich spielte durch. Zahlreiche Nachwuchsspieler kamen damit zu ihrem ersten Einsatz für die Profis – darunter Aseko.

In München bereiten sich die Bayern nun auf das erste Pflichtspiel des neuen Jahres vor. Am Freitag (20.30 Uhr) gastiert die TSG Hoffenheim zum offiziellen Hinrundenabschluss in der Allianz Arena. Zwei Tage später reisen die Münchner für ein kurzes Trainingslager ins portugiesische Faro.

