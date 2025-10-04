Remis in Dresden: Karlsruhe verpasst Sprung auf Relegationsplatz

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat den Sprung auf den Relegationsplatz drei verpasst.

Die Mannschaft von Christian Eichner kam am Samstagabend bei Aufsteiger Dynamo Dresden wegen eines späten Gegentreffers nicht über ein 3:3 (2:1) hinaus. Mit einem Sieg hätte der ambitionierte KSC nach Punkten mit Spitzenreiter Darmstadt 98 und Verfolger SC Paderborn gleichgezogen.

Marcel Beifus (11.), Lilian Egloff (39.) und Fabian Schleusener (61.) trafen für die Gäste, für Dynamo waren Nils Fröling (8.), Christoph Daferner (52.) und in der Schlussphase Jakob Lemmer (90.+1) erfolgreich. Die Dresdner blieben damit aber auch im fünften Ligaspiel in Serie ohne Sieg, am Sonntag droht nun sogar der Absturz auf einen direkten Abstiegsplatz.

(SID) Foto: Imago