Remis in Paris: Austria-Frauen feiern Achtungserfolg in CL-Quali

Die Austria-Wien–Frauen haben sich in der Champions-League-Qualifikation auch auswärts gegen den Paris FC schadlos gehalten. Das Team von Trainer Stefan Kenesei erreichte am Donnerstag im Drittrunden-Hinspiel gegen den Dritten der abgelaufenen französischen Fußball-Meisterschaft ein 0:0 und verschaffte sich damit eine gute Ausgangsposition. Das Retourmatch findet am Donnerstag (19.45 Uhr) in einer Woche in der Generali Arena statt.

Paris präsentierte sich über die meiste Zeit feldüberlegen und hatte in der ersten Hälfte mehrmals Pech im Abschluss. In der 13. Minute ergab sich die erste brenzlige Situation für die Violetten, als Torfrau Jasmin Pal aus dem Tor kam, aber den Ball klar verpasste. Elisa Pfattner rettete in den Corner. In der 38. Minute setzte Clara Mateo den Ball aus kurzer Distanz knapp neben das Tor. Drei Minuten später köpfelte zunächst Abwehrspielerin Deja Davis an die Latte, in der Nachspielzeit auch noch Mateo.

Austria will erstmals in Ligaphase

Die beste Szene der Austria ergab sich durch einen Vorstoß von Louise Schöffel, die im Strafraum vielleicht sogar regelwidrig behindert wurde. Nach der Pause gelang beiden Teams nicht mehr allzu viel. Abspielfehler und Ungenauigkeiten machten sich bemerkbar, dazu zeigten die „Veilchen“ zweikämpferisch eine gute Leistung. Gelingt das im Rückspiel noch einmal, könnte es für die Austria mit der ersten Teilnahme an der Ligaphase klappen.

(APA) / Bild: Imago