Remis-Könige aus Lustenau schlagen erneut zu

Austria Lustenau ist der Remis-König in der 2. Fußball-Liga. Die aus der Bundesliga abgestiegenen Vorarlberger trennten sich am Samstag im Ausweichquartier in Bregenz von der zweiten Mannschaft von Sturm Graz torlos, behielten damit auch im siebenten Spiel ihre ungeschlagene Serie, teilten aber schon zum fünften Mal die Punkte.

Sieben Zähler fehlen den auf Rang fünf liegenden Lustenauern auf Tabellenführer Kapfenberger SV, der am Freitag Lafnitz mit 2:1 besiegt hatte.

Lustenau hätte die Partie eigentlich gewinnen müssen, Leo Mikic scheiterte in der 81. Minute mit einem Hand-Elfmeter aber am glänzend in die Ecke abtauchenden Sturm-Tormann Matteo Bignetti. Danach hätte in einem packenden Finish auch auf der anderen Seite noch ein Treffer fallen können.

(APA)/Bild: GEPA