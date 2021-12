via

via Sky Sport Austria

Ralph Hasenhüttl und Southampton müssen weiter auf den ersten Sieg seit 5. November warten.

Am Mittwoch kamen die „Saints“ bei Tabellennachbar Crystal Palace trotz 2:1-Führung durch Armando Borja (32.) und James Ward-Prose (36.) nicht über ein 2:2 hinaus und holten damit in den jüngsten sechs Spielen nur drei Punkte. Palace zog um drei Zähler an Southampton vorbei auf Rang elf, Southampton ist 15.

(APA).

Artikelbild: Imago