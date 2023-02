via

via Sky Sport Austria

Der FC Brentford und Crystal Palace haben sich am 24. Spieltag der Premier League mit einem 1:1-Unentschieden getrennt.

Eberechi Eze brachte die Gäste in Minute 69 in Führung. Am Ende der sechsminütigen Nachspielzeit köpfelte der Deutsche Vitaly Janelt Brentford noch zum Remis (90. + 6).

Bild: Imago