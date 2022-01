Remis zwischen Hannover und Dresden – Kiel gewinnt

Die Pokalhelden von Hannover 96 haben die Euphorie rund um den Viertelfinal-Einzug nicht in den nächsten Sieg in der 2. Fußball-Bundesliga umwandeln können. Gegen Dynamo Dresden kam die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski am Sonntag nicht über ein zähes 0:0 hinaus – trotz einiger guter Möglichkeiten. Damit rangiert Hannover in der Tabelle weiter punktgleich mit Dynamo als Zwölfter einen Platz hinter den Sachsen.

Vier Tage nach dem sensationellen 3:0 im Pokal-Achtelfinale gegen Borussia Mönchengladbach übernahm Hannover sofort wieder die Spielkontrolle und kam zu den besseren Chancen. Doch Linton Maina (21.), Maximilian Beier (29.) oder Cedric Teuchert (38. und 48.) nutzten ihre guten Möglichkeiten nicht.

Regensburg verliert Jubiläumsspiel

Jahn Regensburg hat in seinem Jubiläumsspiel drei eingeplante Punkte für den erhofften Bundesliga-Aufstieg liegen gelassen. Das Team von Trainer Mersad Selimbegovic verlor im 300. Zweitliga-Spiel der Klubgeschichte gegen Holstein Kiel mit 1:2 (1:1) und fiel in der Tabelle auf Platz acht zurück.

Regensburg war zwar durch Scott Kennedy (12.) in Führung gegangen, doch Julian Korb (35.) und Alexander Mühling (59., Foulelfmeter) drehten die Partie zugunsten der Kieler. Bei den Gastgebern hatte Max Besuschkow (42.) beim Stand von 1:1 einen Foulelfmeter verschossen.

