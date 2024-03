Der SV Kapfenberg und Sturm Graz II haben sich am Samstag in der 20. Runde der ADMIRAL 2. Liga mit einem 1:1 getrennt.

Die Gäste gingen durch Abdoulie Kante in der 80. Minute in Führung, Tiba glich in der 96. Minute aus. Der KSV bleibt damit Elfter, die Sturm-Junioren liegen als 14. zehn Punkte vom ersten Nicht-Abstiegsplatz entfernt.

