West Ham United rettet einen Punkt im Heimspiel gegen Crystal Palace am 13. Spieltag der Premier League. Sebastien Haller gleicht in der 55. Minute mit einem Traum-Fallrückzieher zum 1:1-Endstand aus. Christian Benteke brachte Crystal Palace in der 34. Minute in Führung und wurde in der 70. Minute vom Platz gestellt.

Beitragsbild: Getty Images