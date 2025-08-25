Rendezvous mit der eigenen Geschichte: Nostalgisches Lokalderby für Ried im ÖFB-Cup

Im ÖFB-Cup wird am Dienstag und Mittwoch die zweite Runde gespielt. 13 von 16 Partien stehen auf dem Programm, da die Europacup-Play-off-Teilnehmer Sturm Graz, Rapid und Cup-Titelverteidiger WAC Aufschub bekommen haben. Am Dienstag ist die SV Ried in einem brisanten Derby gegen Union Gurten gefordert, dazu gibt es Zweitligisten-Duelle.

Das Gros der Bundesligisten schreitet am Mittwoch zur Tat – Red Bull Salzburg, LASK, Altach, BW Linz, Hartberg und WSG Tirol.

Von einem Auswärtsmatch für die SV Ried kann man am Dienstag nicht wirklich sprechen. Gurten liegt im Bezirk Ried im Innkreis, der Regionalligist Union Gurten trägt seine Spiele zudem in Ried aus. Das Klaus-Roitinger-Stadion diente bis September 2003 als Heimstadion der SV Ried und trägt den Namen des langjährigen Rieder Erfolgs- und Kulttrainers. Das bisher letzte Pflichtspiel, das die SV Ried im ehemaligen Stadion der Stadt Ried austrug, war am 27. September ein 4:2-Sieg gegen DSV Leoben.

Senft: „Wird ein brutales Spiel“

„Das wird ein brutales Spiel, für Gurten das Spiel des Jahrzehnts“, sagte SVR-Cheftrainer Maximilian Senft. Seine Mannschaft will den Schwung aus dem 2:0-Sieg gegen Blau-Weiß Linz mitnehmen. „Wir wissen aber auch, dass das Cup-Spiel gegen Union Gurten unter völlig anderen Vorzeichen steht. Bei all der regionalen Nähe und Nostalgie, die dieses Duell mit sich bringt, müssen wir darauf achten, unseren Plan mit voller Konzentration durchzuziehen. Wir wollen von der ersten Minute an spieldominant auftreten.“ Union Gurten sei „eine der besten Regionalliga-Mannschaften Österreichs“, warnte Senft.

Das Cup-Match der beiden Nachbarn ist übrigens das erste Aufeinandertreffen in einem Pflichtspiel. Das gilt auch für die Parallelspiele ASK Voitsberg – Admira Wacker und SKU Amstetten – First Vienna FC. Schon zuvor spielen Austria Lustenau und der Kapfenberger SV (18.30) sowie FC Marchfeld Donauauen – Schwarz-Weiß Bregenz und Hertha Wels – SKN St. Pölten (beide 19.00) um den Aufstieg. ÖFB TV überträgt die Spiele live.

Altach in Kaisermühlen bei SV Donau

Am Mittwoch stehen sieben Partien auf dem Programm und steigen sechs der zehn im Cup verbliebenen Bundesligisten wieder ins Geschehen ein. Die Wiener Austria und der GAK hatten bereits in Runde eins die Segel streichen müssen. Ex-Cup-Seriengewinner Salzburg gastiert beim FC Dornbirn, die WSG Tirol spielt beim ASKÖ Oedt (beide 18.00), der FAC empfängt den SV Stripfing (19.00). Die um 20.30 Uhr angesetzten Partien lauten ATUS Velden – TSV Hartberg, SV Donau – SCR Altach, SV Horn – LASK und SC Schwaz – Blau-Weiß Linz. Die Linzer haben in vier Bundesliga-Runden vier Niederlagen erlitten und sind Schlusslicht. „Im Cup gegen Schwaz ist das erste Spiel, wo wir Selbstvertrauen gewinnen können. Natürlich wird es nicht leicht“, sagte BW-Profi Alexander Briedl.

Die Auslosung des Achtelfinales erfolgt erst, nachdem die zweite Runde komplett abgeschlossen ist. Für die drei übrigen Partien SV Oberwart – SK Rapid, SC Röthis – SK Sturm, SVG Reichenau-Innsbruck – WAC gibt es aber noch keine Termine. Möglich wären 17./18. September.

