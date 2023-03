Rennen um die Meistergruppe: Die 6er-Konferenz in der ADMIRAL Bundesliga am Sonntag live bei Sky Sport Austria

Der Ligamodus sorgt für sechs Parallelspiele am Sonntag

Ab 16:00 Uhr die Spiele SK Sturm – Austria Wien, SK Rapid – WSG Tirol, WAC – Austria Lustenau, Austria Klagenfurt – TSV Hartberg, LASK – Salzburg, SCR Altach – SV Ried live & exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Sky Experte Marc Janko begleitet den spannenden Sonntag der ADMIRAL Bundesliga

Vier Teams kämpfen um die verbleibenden drei Plätze in der Meistergruppe. Gleichzeitig kommt es in Vorarlberg zum direkten Duell gegen die rote Laterne. Alle Spiele der 21. Runde der ADMIRAL Bundesliga sind live & exklusiv bei Sky Sport Austria zu sehen.

Bei SK Sturm – Austria Wien und SK Rapid – WSG Tirol geht es um die Vorentscheidung im Rennen um die Meistergruppe

Am Sonntagnachmittag geht der Kampf um die Meistergruppe in die vorletzte Runde. In der Steiermark empfängt der SK Sturm die Wiener Austria. Die Veilchen konnten unter Coach Michael Wimmer drei Erfolge aus vier Spielen feiern, trotzdem beträgt der Vorsprung auf Platz sieben nur zwei Punkte. Das Spiel wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 übertragen. Zu einem direkten Duell um die Top-6 kommt es in Wien-Hütteldorf, wenn der SK Rapid die WSG Tirol empfängt. Ob die Grün-Weißen die Teilnahme an der Meistergruppe fixieren oder die Wattener die Heimreise mit Punkten im Gepäck antreten können, sehen Sky Zuseher:innen live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3. Das vierte Team, das noch Chancen auf die Meistergruppe hat, ist Austria Klagenfurt. Der Tabellensiebte empfängt in Kärnten den TSV Hartberg. Kann das Team von Peter Pacult die Chance auf die Top-6 aufrecht erhalten? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 5.

LASK – Salzburg und das Duell gegen die rote Laterne bei SCR Altach – SV Ried

Während die einen noch um das Ticket für die Meistergruppe kämpfen, haben es der LASK und Salzburg bereits in der Tasche. In Linz kommt es nun zum Aufeinandertreffen zwischen den Teams von Didi Kühbauer und Matthias Jaissle. Das erste Duell endete 1:1. Ob es nun einen Sieger gibt, können Sky Zuschauer:innen live & exklusiv auf Sky Sport Austria 6 verfolgen. In Vorarlberg kommt es am Tabellenende zum Duell des Tabellenelften gegen den Tabellenzwölften, wenn Altach die SV Ried empfängt. Die von Maximilian Senft trainierten Innviertler könnten mit einem Erfolg an der Klose-Elf vorbeiziehen. Das Match ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 7 zu sehen. Außerdem will der WAC mit Neo-Trainer Manfred Schmid gegen den Aufsteiger Austria Lustenau auf den Trainereffekt bauen. Sky zeigt das Spiel live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4. Alle sechs Spiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.

Die 21. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Sonntag, 12. März 2022

16:00 Uhr:

SK Puntigamer Sturm Graz – FK Austria Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SK Rapid Wien – WSG Tirol, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

RZ Pellets WAC – SC Austria Lustenau, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

SK Austria Klagenfurt – TSV Egger Glas Hartberg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 5

LASK – FC Red Bull Salzburg, live & exklusiv auf Sky Sprot Austria 6

CASHPOINT SCR Altach – SV Guntamatic Ried, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 7

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Marc Janko

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

