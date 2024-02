Rennen um die Meistergruppe: Was ist noch drin für den WAC?

Das Rennen um die Meistergruppe in der ADMIRAL Bundesliga ist eröffnet. Mittendrin befindet sich auch der Wolfsberger AC, dessen Ausgangslage sich mit der 0:2-Heimneiderlage gegen den SK Rapid jedoch deutlich verschlechtert hat. Schafft der WAC den Sprung unter die Top sechs in den verbleibenden vier Runden vor der Punkteteilung noch?

Nach der Pleite gegen die Hütteldorfer und dem zeitgleichen Sieg der Wiener Austria gegen Hartberg rutschten die Lavanttaler auf Tabellenrang acht ab. Der Abstand zum „Strich“ beträgt vier Punkte. In den verbleibenden Runden geht es für die Wolfsberger noch zu Hause gegen die WSG Tirol, auswärts gegen den LASK und Sturm und zum Abschluss des Grunddurchgangs daheim gegen den SCR Altach.





Am Mittwoch ist WAC-Coach Schmid bei unserem Podcast DAB | Der Audiobeweis zu Gast!

WAC-Coach Schmid fordert Sieg gegen Tirol

Das laut Trainer Manfred Schmid „wichtigste Spiel der Saison“ ging gegen Rapid nun verloren, der Abstand auf die Hütteldorfer und damit auf die Meistergruppe wuchs auf vier Zähler an. „Die Lage hat sich jetzt natürlich nicht verbessert. Das ist ein Rückschlag. Wir wissen, dass wir am Wochenende gewinnen müssen, um noch ein Wörtchen mitzureden. Gelingt uns das nicht, wird es sehr schwer“, so Schmid nach der Heimpleite. Am Samstag müssen gegen Tirol drei Punkte her, sonst ist das Rennen um die Top sechs wohl endgültig verloren.

Unter Trainer Schmid hat der WAC aktuell einen Punkteschnitt von 1,41 (bewerbsübergreifend, seit Amtsantritt). In der laufenden Saison gab es in 19 Pflichtspielen sechs Siege, fünf Unentschieden und acht Niederlagen. Im ÖFB-Cup war im Achtelfinale gegen den DSV Leoben Schluss. Zuletzt gab es für die Wolfsberger drei Bundesliga-Pleiten am Stück, jeweils ohne eigenen Torerfolg. Den letzten Liga-Sieg gab es Ende November beim 1:0 über die Wiener Austria.

Erfahrung für den WAC: Schmid und die Meistergruppe

Erfahrung mit dem Erreichen der Meistergruppe hat Coach Schmid jedenfalls. In seiner ersten Saison mit der Wiener Austria (2021/22) stand der 52-Jährige mit seiner Mannschaft nach dem Grunddurchgang auf Rang vier. Am Saisonende reichte es sogar zu Platz drei, unmittelbar vor seinem aktuellen Klub, dem WAC.

Auch in der vergangenen Saison befand sich Schmid mit der Wiener Austria auf Kurs Meistergruppe. Zum Zeitpunkt seiner Entlassung in der Winterpause stand die Austria zwar auf Rang sieben, jedoch nur mit einem Zähler Rückstand bei drei Punkten Abzug aufgrund von Lizenzvestößen. Unter Neo-Trainer Michael Wimmer gelang der Einzug in die Top sechs später souverän.

Der WAC verpasste im Vorjahr das erste Mal seit Einführung der Punkteteilung die Meistergruppe. In der laufenden Spielzeit droht dieses Szenario nur ein weiteres Mal. Das wichtige Spiel der Wolfsberger gegen die WSG Tirol im Kampf um die Top sechs seht ihr am Samstag ab 16 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 4 – streame das Spiel mit dem Sky-X-Traumpass.

Bild: GEPA