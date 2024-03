Retegui schießt Italien zum Sieg gegen Venzuela

Zwei Tore von Genoa-Stürmer Mateo Retegui haben Europameister Italien einen 2:1-Sieg gegen Venezuela in einem Freundschaftsspiel in Fort Lauderdale beschert.

Die „Squadra Azzurra“ absolviert im Zuge der Vorbereitungen auf die EM 2024 zwei Testspiele in den USA. Am Sonntag findet in der Red Bull Arena in Harrison westlich von New York ein weiteres Freundschaftsmatch gegen Ecuador statt.

Retegui traf fünf Minuten vor der Halbzeitpause nach einem Pass von Andrea Cambiaso, drei Minuten später erzielte Venezuelas Darwin Machis nach einem Fehler von Torhüter Gianluigi Donnarumma den Ausgleich. Die Mannschaft von Trainer Luciano Spalletti kontrollierte das Spiel über weite Strecken, durfte aber erst zehn Minuten vor Spielende wieder jubeln, als Retegui den Sieg sicherte.

