Reus-Entscheidung über Zukunft gefallen

Die Entscheidung um Marco Reus‘ Zukunft beim BVB ist gefallen: Wie der Dortmund-Profi via X bekanntgegeben hat, wird er seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag nicht verlängern und die Borussia damit im Sommer verlassen.

Das Reus-Statement im Wortlaut:

„Wie soll ich anfangen? Liebe BVB-Fans, zwölf Jahre durfte ich in diesem wunderschönen Stadion spielen. Mein halbes Leben habe ich diesem Klub gewidmet. Ich habe eine Menge Höhen und Tiefen erlebt, aber mehr Höhen meiner Meinung nach. Der Klub und ich sind zu dem Entschluss gekommen, den Vertrag nicht zu verlängern. Es hat mich unheimlich stolz gemacht und ich bin unheimlich dankbar, so viele Jahre für diesen Klub gespielt haben zu dürfen. Es fehlt mir gerade auch sehr schwer, die passende Worte zu finden. Trotzdem ist es mir wichtig, es euch Fans als Erstes mitzuteilen. Und zweitens, weil wir noch ein riesiges Ziel vor Augen haben. Wir wollen nach Wembley. Wir wollen den Henkelpott nach Dortmund holen und deshalb ist es wichtig, dass die Entscheidung gefallen ist und dass das Thema damit beendet ist und wir uns auf das große Ziel konzentrieren können. Wir sehen uns noch ein paar Mal in diesem wunderschönen Stadion. Von daher: Volle Fokussierung auf die nächsten Spiele. Wir sehen uns!“

Der 34-Jährige gewann mit dem BVB zweimal den DFB-Pokal (2017 und 2021), erreichte 2013 bereits das Finale der Königsklasse und führte den Klub von 2018 bis 2023 als Kapitän auf den Rasen. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke würdigte Reus als einen „der größten Spieler dieses Klubs.“ Er wünsche ihm „von Herzen alles Gute für seine Zukunft. Wir hoffen sehr, dass er im Anschluss an seine Profikarriere zum BVB zurückkehren wird, denn hier in Dortmund warten genug spannende Aufgaben auf ihn.“

(SID)/Bild: Imago