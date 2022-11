Reus fehlt Dortmund in Kopenhagen – keine neuen Torhüter-Sorgen in Leipzig

Borussia Dortmund hat die Reise zum letzten Gruppenspiel in der Champions League beim FC Kopenhagen am Mittwoch (ab 21 Uhr live auf Sky Sport Austria 5 – streame das Spiel mit dem Sky-X-Traumpass) ohne Marco Reus angetreten.

Der 33 Jahre alte Kapitän fehlte beim Abflug des deutschen Bundesligisten am Dienstagvormittag vom heimischen Airport. Reus hatte sich Mitte September eine Bandverletzung im Sprunggelenk zugezogen. Ein Kurz-Comeback einen Monat später verursachte einen Rückschlag. Damit wird die Zeit für den Nationalspieler knapp, sich für den deutschen WM-Kader zu empfehlen. Bis zum Start der finalen Turnier-Vorbereitung für die Endrunde ab 20. November in Katar kann er nur noch gegen Bochum, Wolfsburg und Mönchengladbach Spielpraxis sammeln.

Für den BVB ist die Partie beim Tabellenschlusslicht Kopenhagen ohne große sportliche Brisanz. Die Qualifikation für das Achtelfinale war dem Revierklub bereits in der Vorwoche beim 0:0 gegen den Gruppensieger Manchester City gelungen. Deshalb wird erwartet, dass Trainer Edin Terzic diverse Profis nach wochenlanger Terminhatz schont. Als Hauptkandidat für eine Pause gilt Vielspieler Jude Bellingham. Doch der 19 Jahre englische Nationalspieler gehörte zum Reisetross Richtung Dänemark. Dagegen fehlten Raphael Guerreiro, Tom Rothe und Marius Wolf.

Goalie Blaswich steht Leipzig zur Verfügung

RB Leipzig kann im wegweisenden Gruppenspiel der Champions League bei Schachtjor Donezk auf Torhüter Janis Blaswich setzen. Der 31-Jährige absolvierte am Dienstag das Abschlusstraining der Deutschen im Leipziger Trainingszentrum und wird am Mittwoch (ab 18 Uhr live auf Sky Sport Austria 4 – streame das Spiel mit dem Sky-X-Traumpass) in Warschau im Tor stehen. Blaswich hatte am Samstag beim Sieg gegen Bayer Leverkusen wegen Wadenproblemen pausiert. Leipzig benötigt gegen Donezk mindestens ein Unentschieden, um das Achtelfinale zu erreichen.

Yussuf Poulsen und Ex-Salzburger Amadou Haidara werden im Stadion von Legia Warschau wohl keine Option sein. Poulsen trainierte am Dienstag nur individuell, den dänischen Stürmer plagten zuletzt Wadenprobleme. Haidara brach die Übungseinheit ab. Der Mittelfeldspieler hat Probleme mit dem Sprunggelenk.

