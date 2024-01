Reus-Rückkehr nach Gladbach? So ist der Stand

Marco Reus und Borussia Dortmund ist geprägt von einer Symbiose der besonderen Art. Einen Abschied des 34-Jährigen können sich viele BVB-Fans kaum vorstellen. Doch Gerüchte über einen Wechsel zu einem Ligakonkurrenten werden laut. Sky gibt euch den aktuellen Stand.

So sehen ihn die BVB-Fans am liebsten: Tore schießen und schnell abdrehen zum Jubeln. Marco Reus konnte sich am 17. Spieltag beim 3:0-Sieg in Darmstadt wieder in die Torschützenliste eintragen. Doch beim Routinier lief es in der Hinrunde nicht immer nach Wunsch. Der 34-Jährige durchlebte eine turbulente Zeit.

Es werden Stimmen laut, dass sich die Ära Reus in Dortmund dem Ende zuneigt. Nach Sky-Informationen will Reus jedoch weiterspielen, am liebsten für den BVB. Aber es nicht ausgeschlossen, dass sich die Wege im Sommer tatsächlich nach zwölf Jahren trennen werden. „Die Tendenz geht dahin, den Vertrag erst einmal nicht zu verlängern. Die Zeichen stehen auf Abschied“, berichtet Sky BVB-Reporter Patrick Berger am Mittwoch. „Intern gibt es aber auch die Stimmen, die sagen, ‚wir wissen, was wir an Marco Reus haben'“, ergänzt Berger.

Reus-Wechsel zu Gladbach?

Zuletzt berichteten Medien über eine mögliche Rückkehr zu Borussia Mönchengladbach. Nach Sky-Informationen ist das allerdings zurzeit kein ernstes Thema. „Es ist eine romantische Idee, allerdings ist die Geschichte eher kalt. Gladbach verfolgt die Philosophie auf junge Spieler zu setzen und diese zu entwickeln“, bremst Berger mögliche Euphorie bei den Fohlen-Fans über diesen Transfer-Coup ein.

Der Vertrag des Ex-Kapitäns läuft im kommenden Sommer aus. Die Vereinsverantwortlichen warten allerdings noch ab: „Ähnlich wie wir es im letzten Jahr gemacht haben, werden wir die Gespräche zu einem gewissen Zeitpunkt aufnehmen“, sagte Sportdirektor Sebastian Kehl bei Sky90.

Dortmund wartet bei Reus ab

Abwarten, sagt Kehl. Das Trainergespann um Edin Terzic, Nuri Sahin und Sven Bender werden in den nächsten Wochen einen genauen Blick auf die Leistungen des „Oldies“ werfen. Reus‘ Hoffnungen auf ein neues Vertragsangebot macht vielleicht auch die Personalie Jadon Sancho. Das Zusammenspiel zwischen dem Engländer und Reus lässt bereits nach dem ersten Auftritt des neuen Jahres bei den Lilien die Harmonie spüren. Vorlage Sancho, Tor Reus! So wünschen es sich Millionen Fans der Schwarz-Gelben über die Saison hinaus.

Es fehlen Reus nur noch zehn Tore, dann ist er Alltime Leader beim BVB in der Kategorie erfolgreichster Torschütze. Ob er sich in die BVB-Annalen schießen kann, bleibt abzuwarten – noch ist keine Entscheidung gefallen…

(skysport.de) / Bild: Imago