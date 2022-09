Reus zieht sich Bänderriss zu – WM nicht in Gefahr

via

via Sky Sport Austria

Nach dem Derby feierten die BVB-Fans den 1:0-Sieg über Schalke, gleichzeitig zitterten sie um ihren Kapitän. Marco Reus knickte im Derby und musste nach 32 Minuten unter großen Schmerzen vom Platz getragen werden.

Nun gibt es – zumindest ein Stück – Entwarnung. Der BVB-Kapitän sich einen Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen. Erste Befürchtungen einer erneut sehr schweren Verletzung bestätigten sich nach eingehenden Untersuchungen am Samstag nicht.

WM für Reus nicht in Gefahr

Die nun anstehenden Länderspiele muss Reus zwar absagen, die WM-Teilnahme ist durch die Verletzung allerdings nicht in Gefahr. Dennoch wird Reus seiner Borussia vorerst fehlen. Doch statt um Monate wird es sich bei der Ausfallzeit eher um Wochen handeln.

„Ich kann ein klein wenig Entwarnung geben“, sagte Borussia Dortmunds Sportchef Sebastian Kehl am Sonntagmorgen im Doppelpass bei Sport1: „Die Untersuchungen gestern haben keinen Bruch gezeigt. Er hat eine Außenbandverletzung im Sprunggelenk, aber auch nicht so gravierend, dass die WM gefährdet ist.“ Er hoffe, „dass Marco uns in drei bis vier Wochen wieder zur Verfügung steht.“

Glück im Unglück – und trotzdem extrem bitter für den BVB, denn Reus präsentierte sich seit Wochen in Topform.

(skysport.de) / Bild: Imago