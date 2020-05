Revierderby & Bayern-Premiere: Diese Spiele finden zum Bundesliga-Neustart statt

Die Bundesliga wird ab dem 16. Mai fortgesetzt. Diese Entscheidung wurde in der Mitgliederversammlung der DFL am Donnerstag getroffen.

Die Politik hatte am Mittwoch grünes Licht für eine Fortsetzung des deutschen Profifußballs gegeben. Daraufhin informierte die DFL die 36 Klubs der Bundesliga und Zweiten Liga in einem Rundschreiben darüber, den Spielbetrieb am 15. Mai fortsetzen zu wollen.

Nach der Mitgliederversammlung am Donnerstag hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) nun bekanntgegeben, dass erst am 16. Mai (Samstag) nach rund neunwöchiger Pause der Ball in der Bundesliga und auch der zweiten Liga wieder rollen wird.

Ein Freitagsspiel der Bundesliga wird es am ersten Spieltag also nicht geben. Der Spielbetrieb war seit Mitte März ausgesetzt. Der deutsche Meister soll am 27. Juni (Samstag) gekürt werden. Die Entscheidungen in der 2. Liga sollen, sofern es die Coronalage zulässt, wie gewohnt einen Tag darauf am Sonntag fallen.

Zum Auftakt treffen Borussia Dortmund und Schalke 04 im Revierderby aufeinander, zudem gastiert der FC Bayern München erstmals in der Bundesliga-Geschichte bei Aufsteiger Union Berlin.

So startet die deutsche Bundesliga

Samstag, 16. Mai:

Borussia Dortmund – FC Schalke 04 (15:30 Uhr)

RB Leipzig – SC Freiburg (15:30 Uhr)

TSG 1899 Hoffenheim – Hertha BSC (15:30 Uhr)

Fortuna Düsseldorf – SC Paderborn (15:30 Uhr)

FC Augsburg – VfL Wolfsburg (15:30 Uhr)

Eintracht Frankfurt – Borussia Mönchengladbach (18:30 Uhr)

Sonntag, 17. Mai:

1. FC Köln – Mainz 05 (15:30 Uhr)

Union Berlin – FC Bayern München (18 Uhr)

Montag, 18. Mai

Werder Bremen – Bayer Leverkusen (20:30 Uhr)

So startet die 2. Bundesliga

Samstag, 16. Mai, 13.00 Uhr

Jahn Regensburg – Holstein Kiel

VfL Bochum – 1. FC Heidenheim

Erzgebirge Aue – SV Sandhausen

Karlsruher SC – Darmstadt 98

Sonntag, 17. Mai, 13.30 Uhr

Hannover 96 – Dynamo Dresden

Arminia Bielefeld – VfL Osnabrück

FC St. Pauli – 1. FC Nürnberg

SpVgg Greuther Fürth – Hamburger SV

SV Wehen Wiesbaden – VfB Stuttgart

