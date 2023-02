Ricarda Haaser muss Verletzungspause einlegen

via

via Sky Sport Austria

Österreichs Skiverband hat am Freitag „Glück im Unglück für Ricarda Haaser“ vermeldet. Die im WM-Riesentorlauf am Donnerstag gestürzte Tirolerin erlitt laut einer in Hochrum durchgeführten MRT-Untersuchung einen Einriss des Kniekehlenmuskels und des Wadenmuskels rechts.

Alle Menisken und Bänder seien in Ordnung, hieß es im ÖSV. Haaser, die beim WM-Auftakt Bronze in der Kombination gewonnen hatte, müsse drei bis vier Wochen pausieren.

Ob die Riesentorlauf-Spezialistin die beiden abschließenden Weltcup-Rennen in Aare (10. März) und Soldeu (19. März) absolvieren kann, ist ungewiss.

(APA)

Artikelbild: GEPA