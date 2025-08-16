Logout
Premier League

Richarlison trifft sehenswert – Tottenham feiert Auftakt-Erfolg

Tottenham Hotspur bescherte seinem neuen Teammanager Thomas Frank ein erfolgreiches Liga-Debüt.

Die Spurs bezwangen den FC Burnley mit 3:0 (1:0). Richarlison (10./60.) schnürte einen Doppelpack, außerdem traf Brennan Johnson (66.). Die Ex-Münchner Joao Palhinha und Mathys Tel wechselte Frank erst kurz vor Schluss ein.

Einen Fehlstart wiederum legte West Ham United hin, die zum Liga-Auftakt beim Aufsteiger AFC Sunderland um den Ex-Leverkusener Granit Xhaka mit 0:3 (0:0) verloren. Eliezer Mayenda (61.), Daniel Ballard (73.) und Wilson Isidor (90.+2) trafen für die Black Cats.

Bitter verlief der Nachmittag auch für Brighton & Hove Albion, die gegen den FC Fulham eine Führung aus der Hand gaben und letztlich nur zu einem 1:1 (0:0) kamen. Matt O’Riley (55.) hatte die Seagulls zunächst jubeln lassen, ehe Rodrigo Muniz (90.+6) spät ausglich.

Zuvor trennten sich bereits Aston Villa und Newcastle United torlos, bei den Magpies saß Innenverteidiger Malick Thiaw, Neuzugang von der AC Mailand, 90 Minuten auf der Bank.

