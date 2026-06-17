„Richtige Entscheidung“: Musetti sagt auch für Wimbledon ab

Nachdem der italienische Tennisprofi Lorenzo Musetti (24) bereits für die French Open in Paris absagen musste, kommt nun auch das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon wegen seiner anhaltenden Verletzung nicht infrage. „Es ist keine leichte Entscheidung, aber es ist die richtige“, informierte der Weltranglisten-15. am Mittwoch auf Instagram. Eine Teilnahme beim Rasenturnier (ab dem 29. Juni) sei mit dem „aktuellen Stand“ seiner Regeneration nicht vereinbar. Musetti hatte sich Anfang Mai beim Masters in Rom eine Oberschenkelverletzung zugezogen.

„Da ich noch nicht mit einem vollständigen sportlichen Trainingsprogramm beginnen konnte, sind wir nach sorgfältiger Abwägung zu der schwierigen Entscheidung gekommen, dass ich dieses Jahr nicht an Wimbledon teilnehmen kann“, begründete Musetti. Seine vorherige Absage für die French Open hatte den Sandplatz-Spezialisten offenbar noch härter getroffen. Als „unglaublich schwer“ beschrieb er die Verletzung. Nur erklärte Musetti, lieber mit vollständiger Fitness auf den Court zurückzukehren.

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Die einstige Nummer fünf der Welt war bei Grand-Slam-Turnieren immer wieder von Verletzungsproblemen ausgebremst worden. Im vergangenen Jahr bei den French Open stand er im Halbfinale, musste im Duell mit Carlos Alcaraz jedoch wegen einer Verletzung aufgeben. Beim ersten Grand Slam des Jahres hatte er bei den Australian Open das Viertelfinale erreicht. Nachdem Musetti in Wimbledon vor einem Jahr bereits in der ersten Runde gescheitert war, bleibt ihm nun die Chance auf Rehabilitation verwehrt.

(SID)/Beitragsbild: Imago