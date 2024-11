Ried bleibt mit Sieg gegen Sturm II an Admira dran

Die SV Ried ist im Kampf um die Spitze in der ADMIRAL 2. Liga auf Tuchfühlung mit der Admira geblieben.

Am Samstag feierten die Oberösterreicher bei Sturm II einen 3:0-(1:0)-Sieg und kamen dem Tabellenführer bis auf zwei Zähler nahe. Die Niederösterreicher können am Sonntagvormittag (10.30 Uhr) mit einem Erfolg bei Nachzügler ASK Voitsberg den Fünf-Punkte-Abstand aber wiederherstellen.

Stürmer Wilfried Eza (33.), Mark Grosse (65.) und Fabian Rossdorfer (89.) sorgten in Gleisdorf für einen verdienten Rieder Dreier, den erst zweiten in den jüngsten sechs Partien. Sturm II ging erstmals nach acht Spielen wieder als Verlierer vom Platz und rangiert weiter im Mittelfeld.

(APA) / Bild: GEPA