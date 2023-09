Ried feiert 5:0-Kantersieg über Horn – auch Stripfing siegt

Die SV Ried und Stripfing haben am Freitag in der neunten Runde der 2. Fußball-Liga Siege eingefahren. Die Innviertler fertigten den SV Horn vor eigenem Publikum mit 5:0 (2:0) ab, der Aufsteiger setzte sich beim FC Dornbirn mit 3:1 (2:0) durch. Das Duell zwischen dem FC Liefering und DSV Leoben endete 2:2 (1:1). Im Abendspiel (Beginn 20.30 Uhr) treffen der Tabellenzweite SKN St. Pölten und Spitzenreiter GAK aufeinander.

In Ried diktierten die Hausherren von Beginn an die Partie und sorgten mit einem Doppelschlag von Nikki Havenaar (20.) und Mark Grosse (22.) früh für klare Verhältnisse. Nach dem Seitenwechsel fixierten Oliver Steurer (59.), Grosse (77.) und Belmin Beganovic (83.) den Kantersieg.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

In Dornbirn dominierte die Auswärts-Mannschaft – Stripfing hatte im Ländle alles im Griff und ging durch Darijo Pecirep früh in Führung. Der Ex-Austria-Klagenfurt-Goalgetter musste nach optimaler Vorarbeit von Moritz Wels nur noch ins leere Tor vollenden (5.). Das 2:0 erzielte Wels dann selbst, der Austria-Spieler war mit einem Schuss ins kurze Eck erfolgreich (26.). Das Dornbirn-Tor von Lars Nussbaumer (85.) kam zu spät, Pecirep (89.) beseitigte die letzten Zweifel an einem Sieg der Stripfinger.

Liefering & Leoben punkten nach Liga-Rückschlägen

Die Lieferinger schrieben nach zuletzt drei Niederlagen in Folge wieder an. Zwar ging Leoben durch einen von Kevin Friesenbichler verwandelten Elfmeter in Führung (29.), dann aber gelang den Gastgebern die Wende. Moritz Neumann überwand DSV-Goalie Zan Pelko auch mit etwas Glück (41.), eine sehenswerte Einzelaktion von Moussa Yeo führte zum 2:1. Als der Red-Bull-Talentepool auf den Sieg zusteuerte, schlug Deni Alar für Leoben zu (86.). Für die Steirer war es der erste Punktgewinn nach zuvor fünf Liga-Pleiten en suite.

(APA).

Beitragsbild: GEPA.