Ried holt Testspielsieg gegen Liefering

Die SV Ried hat am Samstagnachmittag einen üppigen Testspiel-Tag der Bundesligisten mit einem Sieg eröffnet. Der Aufsteiger setzte sich gegen den FC Liefering mit 4:2 (2:2) durch.

Ried geriet nach einem Fehler von Goalie Wimmer früh in Rückstand (2.) und musste nur wenig später durch Lieferings Kone den zweiten Gegentreffer hinnehmen (6.). In einer ereignisreichen Anfangsphase stellte Neuzugang Christopher Wernitznig per Elfmeter den schnellen Anschlusstreffer her. Antonio van Wyk glich nach einer Freistoßflanke noch im ersten Durchgang aus spitzem Winkel aus (28.).

Nach dem Seitenwechsel drehte Kingstone Mutandwa nach einer Hereingabe von links das Spiel zugunsten des Aufsteigers (65.). Der Leihspieler von Serie-A-Klub-Como schnürte wenig später den Doppelpack und stellte mit einem sehenswerten Abschluss den Endstand her (73.).

Insgesamt finden am Samstag acht Testspiele mit der Beteiligung von österreichischen Bundesligisten statt.

Alle Testspiele vom Samstag:

SV Ried – FC Liefering 4:2

SC/ESV Parndorf – FK Austria Wien 0:6

SK Rapid – MSK Zilina – 2 x 60 Minuten (16:30 Uhr)

Sturm Graz – Polissya Zhytomyr 0:0

SCR Altach – FC Luzern (17 Uhr)

LASK – AS Trencin (17:30 Uhr)

GAK – ASK Voitsberg (18 Uhr)

Blau-Weiß Linz – Fortuna Düsseldorf (19:30 Uhr)

(Red.)

Bild: GEPA