Ried kassiert Testspiel-Klatsche gegen deutschen Drittligisten

Bundesliga-Aufsteiger SV Ried hat im dritten Testspiel der Sommervorbereitung eine klare Niederlage kassiert. Gegen den deutschen Drittligisten 1860 München gab es in Putzleinsdorf eine 0:5-(0:0)-Klatsche.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit gerieten die auf allen elf Positionen veränderten Rieder früh in Rückstand. Soichiro Kozuki brachte die Deutschen in Minute 51. in Führung. Durch Patrick Hobsch gelang 1860 sogar ein Doppelschlag (55.). Der Stürmer der Münchner traf in der 67. und 90. Minute noch zum Triplepack, dazwischen trug sich auch Tim Danhof in die Schützenliste ein (87.).