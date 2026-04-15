Ried präsentiert größtes Infrastrukturpaket der Vereinsgeschichte

Die SV Ried hat am Mittwoch ein umfassendes Infrastrukturpaket vorgestellt und damit die Weichen für die kommenden Jahre gestellt. Insgesamt sollen rund 16 Millionen Euro bis 2030 in verschiedene Bereiche investiert werden. Es ist das größte Infrastrukturpaket in der Vereinsgeschichte.

„Mit diesem größten Investitionsprogramm in der Vereinsgeschichte schaffen wir nachhaltig die nötigen Voraussetzungen für erstklassigen Profifußball im Innviertel“, sagt Ried-Präsident Thomas Gahleitner.

Neben sportlichem Erfolg setzt der Klub gezielt auf bessere Rahmenbedingungen. Moderne Infrastruktur gilt als Schlüssel, um sich langfristig in der höchsten Spielklasse zu etablieren. „Mit diesem Investitionsprogramm schaffen wir die nötigen Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche sportliche, organisatorische und wirtschaftliche Zukunft unseres Vereins. Wir stärken unser Fundament und sichern unsere Unabhängigkeit langfristig ab“, betont Gahleitner.

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Ried investiert in Stadion und Umfeld

Ein zentraler Punkt ist die Modernisierung des vor rund 20 Jahren eröffneten Stadions. Geplant sind Arbeiten an Fassade und Beton, auch modernisierte Sanitäranlagen sollen kommen. Ebenso ist eine neue Überdachung der Tribünen vorgesehen.

Zusätzlich wird das Stadionumfeld weiterentwickelt. Ziel ist es, den Aufenthalt für Fans und Besucher zu verbessern und den Standort langfristig attraktiv zu halten.

Das Land Oberösterreich unterstützt das Projekt finanziell. Landeshauptmann Thomas Stelzer sieht darin mehr als nur eine Investition in den Verein. „Sport – und ganz besonders der Fußball – hat in Oberösterreich eine enorme Bedeutung weit über das Spielfeld hinaus. Er verbindet Menschen, schafft Identität und ist ein wichtiger Motor für unseren Standort. Die SV Ried steht exemplarisch für diese Kraft und ist ein starkes Aushängeschild für das Innviertel und unser ganzes Bundesland.“

Stelzer verweist auch auf die sportliche Entwicklung: „Auch in der heurigen Saison etablierten sich die Rieder nach dem Wiederaufstieg als starkes Team in der höchsten heimischen Spielklasse. Mit diesem Infrastrukturpaket investieren wir daher nicht nur in einen Verein, sondern in die Zukunft des Sports und der ganzen Region.“

Fokus auch auf Nachwuchs und Akademie

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Nachwuchs. Neue Rasenplätze und die Sanierung des Kunstrasens sollen die Trainingsbedingungen deutlich verbessern. Damit will Ried die Entwicklung junger Spieler weiter vorantreiben.

Auch organisatorisch wird aufgerüstet: Geschäftsstelle und Fanshop werden modernisiert. Zudem ist ein Projekt rund um das Trainingszentrum geplant, das gemeinsam mit der Stadt umgesetzt werden soll.

Wirtschafts und Sport Landesrat Markus Achleitner hebt die Bedeutung für die Region hervor: „Die SV Ried ist weit mehr als ein Fußball Bundesligist. Sie steht mit Werten wie Mut, Entschlossenheit und Handschlagqualität sinnbildlich für das Innviertel und seine Menschen.“

Achleitner sieht auch positive wirtschaftliche Effekte: „Die präsentierte Infrastrukturoffensive ist daher nicht nur eine Investition in die Zukunft des Vereins, sondern zugleich ein wichtiger wirtschaftlicher Impuls für die gesamte Region. Moderne Infrastruktur ist heute eine zentrale Voraussetzung für nachhaltigen sportlichen und wirtschaftlichen Erfolg.“

Präsident Gahleitner unterstreicht die Dimension des Projekts: „Dieses Paket umfasst alle Bereiche unseres Vereins und schafft die Basis für eine kontinuierliche und erfolgreiche Entwicklung.“

(Red./SV Ried) / Bild: SV Ried