Ried-Präsident Daxl: „Irgendwann ist das Vertrauen aufgebraucht“

via

via Sky Sport Austria

Für Roland Daxl, Präsident der SV Ried, ist das bisherige Abschneiden seiner Mannschaft in der diesjährigen Bundesliga-Saison unerfreulich. Mit 13 Punkten aus 17 Spielen steht man nach der knappen 0:1-Niederlage in der vergangenen Runde gegen den TSV Hartberg nun endgültig am Tabellenende.

Dementsprechend schrillen bei so manchen Ried-Fan die Alarmglocken und auch die Wünsche nach Veränderungen werden in den Rieder Reihen lauter. Daxl spricht dem Trainerteam das Vertrauen aus, dennoch: „Es gibt im Endeffekt eine Wertung – und das ist die Tabelle. Das muss passen. Und wenn die nicht passt, dann hat man irgendwann mal frei, weil irgendwann das Vertrauen aufgebraucht ist. Wobei das Vertrauen an Christian immer groß war und auch groß ist, aber es nützt alles nichts, wenn man die PS nie auf dem Boden bringt.“