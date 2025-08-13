Ried stattet Defensivspieler mit Profivertrag aus

Der 20-jährige Rechtsverteidiger Philip Weissenbacher hat seinen Vertrag bei der SV Ried bis 2027 verlängert und gehört künftig fest zum Kader der Profis.

Weissenbacher wechselte bereits 2019 zur SV Ried und durchlief die Ausbildung in der Wenzel Schmidt Fußballakademie.

Für die zweite Mannschaft, die „Jungen Wikinger“ Ried, bestritt er bislang 33 Partien. Sein Debüt in der Profimannschaft gab er im Oktober 2024 im Heimspiel gegen Kapfenberg.

(Red.) / Bild: SV Ried