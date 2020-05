Ried stellt weiteren Antrag: Vereine sollen Saison sanktionslos beenden können

„Wir können den Virus nicht ignorieren, wir können aber aus der Situation das Beste machen“, erklärt SVR-Präsidiumsmitglied Robert Tremel. Deshalb beantragt die SV Ried, dass Geisterspiele nicht in den genannten Stadien gespielt werden müssen, da die Mietkosten für einzelne Vereine eine wirtschaftliche Belastung wären. Eine Umfrage der Vereinigung der Fußballspieler, der Gewerkschaft der Spieler, hat ergeben, dass viele Spieler auch bereit sind, den Vereinen beim Gehalt entgegenzukommen. „Es ist uns bewusst, dass diese Erleichterungen nicht für alle Vereine ausreichend sein werden. Deshalb sollen laut unserem Antrag Vereine auch ohne Sanktionen aus dem Bewerb ausscheiden können. Die Meisterschaft kann dann mit weniger Vereinen – ähnlich der Meistergruppe in der tipico Bundesliga – weitergespielt werden“, so Tremel.

„Fußball ist unser Vereinszweck. Auch unsere Spieler wollen die Saison auf dem Platz beenden. Wenn wir die Meisterschaft nicht weiterspielen und dann möglicherweise länger als ein halbes Jahr kein Spiel bestreiten können, hat das mit Sicherheit nicht nur negative Auswirkungen auf die Finanzen unseres Vereins, sondern auch auf die sportliche Weiterentwicklung unserer Spieler“, betont SVR-Finanzvorstand Roland Daxl.

Der Antrag wird fristgerecht für die Klubkonferenz am 12. Mai 2020 eingebracht werden.

Bereits vergangene Woche stellten die Rieder gemeinsam mit Austria Klagenfurt einen Antrag zur Aufstockung der tipico Bundesliga auf 14 Vereine, sollte die Saison nicht beendet werden können.

