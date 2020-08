Ried und Klagenfurt im Transferstreit

via

via Sky Sport Austria

Dicke Luft zwischen der SV Ried und dem SK Austria Klagenfurt. Die SV Ried hat am Montag den Transfer von Klagenfurt-Kapitän Phlipp Hütter als fix vermeldet. Klagenfurt-Sportdirektor zeigt sich von der Vollzugsmeldung des Wechsels überrascht.

“Die Bekanntgabe der Verpflichtung von Philipp Hütter durch die SV Ried hat uns am Montag sehr überrascht. Denn es liegt weder eine schriftliche Transfervereinbarung zwischen den beiden Klubs vor noch wurde der bis 2022 laufende Vertrag von Philipp Hütter bei der Austria Klagenfurt aufgelöst. Da sind weitere Gespräche mit der SV Ried nötig“, so Austria-Sportdirektor Matthias Imhof in einer Presseaussendung.

Transfernews von der SV Guntamatic Ried – heute dürfen wir euch gleich vier neue Wikinger präsentieren! 🙌🏼🔝⚽️ Manuel #Haas, Seth #Paintsil, Daniel #Offenbacher und Philipp #Hütter kicken ab nächster Saison für die SVR!https://t.co/WJz3Noc0iH — SV Ried 1912 (@svried1912) August 17, 2020

Bild: GEPA